Украинский эко-стартап назвали одним из лучших в мире

Украинцы презентовали одноразовую зубную щетку, изготовленную из переработанной бумаги и экологически чистых материалов, которые не наносят вреда природе.

Украинская компания Effa вошла в пятерку лучших стартапов мира в сфере климата на конкурсе в Германии.

Украинцы презентовали одноразовую зубную щетку, изготовленную из переработанной бумаги и экологически чистых материалов, которые не наносят вреда природе, сообщает "Голос Америки".

Всего на конкурс Clim@, что впервые проводился организацией Finance in Motion во Франкфурте, было подано более трехсот заявок. Уровень участников, по словам соосновательницы Effa Дарьи Василенко, – очень высокий, а их стартап – едва ли не самый молодой: ему как раз исполняется год.

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«Мы очень молодые, но уже сделали первые прототипы, получили первые крупные заказы из Европы и начали процессы сертификации и патентования», – говорит Дарья.

Щетки Effa, по словам разработчиков, простые в использовании, дешевые и стильные. Они в первую очередь пригодятся тем, кто много путешествует, не вредя природе. Ежедневно отели и авиалинии выбрасывают примерно 6 тонн пластиковых одноразовых щеток, говорится на сайте конкурса.

Идея пришла Илье Кічуку, который является основателем и содиректором компании:

«Илья является промышленным дизайнером и часто работает с изобретениями и разными вещами, – рассказывает Дарья. – В определенный момент он задумался о безответственное использование пластика в одноразовых щетках, которые используются всего 3 минуты».

Clim@ – это конкурс для инновационных предприятий или проектов в сфере устойчивой энергетики или ресурсосбережения, которые способны изменить текущую практику и демонстрируют сильное положительное воздействие на климат, говорится на сайте конкурса.