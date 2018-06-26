В Украине зарегистрированы уже более семи тысяч электромобилей
16:52, 26 июня 2018Уменьшение выбросов
78 0
В Минприроды пояснили, что преимущества электромобилей в том, что это забота о состоянии окружающей среды.
Количество электромобилей в Украине ежегодно растет / Фото УНИАН
Количество электромобилей в Украине ежегодно растет и сейчас их зарегистрировано 7439.
Читайте такжеПродажи электромобилей в Украине выросли в 1,5 раза: назван самый популярный электрокар
Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов в "Твиттере". В Минприроды пояснили, что преимущества электромобилей в том, что это забота о состоянии окружающей среды и экономия на горючем.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о поддержке развития электромобилей и соответствующей инфраструктуры для них в Украине.
Верховная Рада освободила с января 2018 года от налога на добавленную стоимость и акцизного налога операции по ввозу на территорию Украины электромобилей до 2023 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter