Европейский суд признал Германию виновной в нитратном загрязнении почвы

13:31, 21 июня 2018
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Иллюстрация / УНИАН

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Как сообщает Deutsche Welle, судьи установили, что Германия нарушает соответствующую директиву Европейского Союза.

Так, предельным значением нитратного загрязнения грунтовых вод в ЕС считается 50 миллиграмм на литр. Суд заявил, что немецкая сторона не принимает дополнительных мер для предотвращения загрязнения.

Судьи отметили, что избыток нитратов, которые попадают в почву в основном из минеральных удобрений, наносит вред окружающей среде и создает риски для здоровья граждан.

Согласно постановлению, Германию обязали оплатить расходы на судебный процесс.

Отмечается, что в 2014 году Еврокомиссия предупредила Германию о высоком уровне загрязнения грунтовых вод нитратами, а в 2016 году подала против него иск в Европейский суд.

Немецкую сторону обвинили в несоблюдении этих правил, принятых в 1991 году, опредедяющих нормы содержания нитратов.

В апреле 2017 года ЕК также подала в Европейский суд иск против Германии за недостаточные усилия в борьбе с загрязнением воздуха.

Ранее сообщалось, что в селе Подлесном на Тернопольщине стадо коров наелось минеральных удобрений, разбросанных на пастбище. Две коровы скончались на месте, еще почти сорок животных едва удалось спасти.

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Теги: #экология#Германия