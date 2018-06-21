Европейский суд признал Германию виновной в нитратном загрязнении почвы

Суд постановил, что немецкая сторона не принимает дополнительных мер для предотвращения загрязнения.

Европейский суд принял решение, в котором признал, что Германия делает недостаточно для предотвращения проникновения нитратов в почву.

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Как сообщает Deutsche Welle, судьи установили, что Германия нарушает соответствующую директиву Европейского Союза.

Так, предельным значением нитратного загрязнения грунтовых вод в ЕС считается 50 миллиграмм на литр. Суд заявил, что немецкая сторона не принимает дополнительных мер для предотвращения загрязнения.

Судьи отметили, что избыток нитратов, которые попадают в почву в основном из минеральных удобрений, наносит вред окружающей среде и создает риски для здоровья граждан.

Согласно постановлению, Германию обязали оплатить расходы на судебный процесс.

Отмечается, что в 2014 году Еврокомиссия предупредила Германию о высоком уровне загрязнения грунтовых вод нитратами, а в 2016 году подала против него иск в Европейский суд.

Немецкую сторону обвинили в несоблюдении этих правил, принятых в 1991 году, опредедяющих нормы содержания нитратов.

В апреле 2017 года ЕК также подала в Европейский суд иск против Германии за недостаточные усилия в борьбе с загрязнением воздуха.

Ранее сообщалось, что в селе Подлесном на Тернопольщине стадо коров наелось минеральных удобрений, разбросанных на пастбище. Две коровы скончались на месте, еще почти сорок животных едва удалось спасти.