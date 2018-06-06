"Хочу дышать": в Мариуполе провели яркий митинг в защиту экологии (фоторепортаж)

Участники акции призвали к сокращению вредных выбросов от промышленности в воздух.

На Соборной площади в Мариуполе (Донецкая область) 5 июня 2018 г. провели масштабный митинг "Хочу дышать" в защиту чистого воздуха.

Читайте такжеВ Минприроды хотят существенного повышения штрафов за нанесение вреда окружающей среде

Дату мероприятия выбрали неслучайно - в этот день отмечался Всемирный день охраны окружающей среды.

Митинг в Мариуполе прошел без речей и политики - единственными требованиями собравшихся стали призывы к руководителям мариупольских предприятий сократить выбросы в воздух.

При этом участники митинга держали плакаты с надписями в защиту экологии, а также устроили яркий перформанс с цветным дымом и противогазами.

Отметим, по данным ВОЗ, ежегодно в мире из-за загрязнения воздуха умирают 7 миллионов человек.