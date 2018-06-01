Porsche решил приостановить продажу машин в Европе из-за новых экологических стандартов - СМИ

Новые нормы постепенно вступают в силу с сентября этого года.

Немецкий автопроизводитель Porsche немедленно приостанавливает продажу новых автомобилей в Европе из-за несоответствия новым экологическим нормам, сообщила в эксклюзивном материале газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет ПРАЙМ.

"Производитель спортивных автомобилей Porsche немедленно приостановил продажу всех новых автомобилей. Причиной является переход на новые циклы замера выхлопов WLTP и RDE, которые повлекли за собой более жесткие требования как к процедуре допуска во время испытаний, так и при эксплуатации в реальных дорожных условиях", — пишет газета.

Новые нормы постепенно вступают в силу с сентября этого года. Бензиновые двигатели как правило могут уложиться в эти пределы, только если они оборудованы фильтрами твердых частиц, отмечает FAZ.

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С пятницы на интернет-странице конфигуратора появилось объявление: "Выбранная модель кратковременно недоступна в качестве нового автомобиля свободной конфигурации по причине предстоящей модельной ревизии". А в центре Porsche покупателю сообщили, что новых автомобилей моделей Cayenne и Panamera придется ждать по меньшей мере до марта 2019 года, пишет газета. Официального заявления Porsche по этому поводу пока не поступало.

Агентство Рейтер в свою очередь со ссылкой на представителя Porsche сообщает, что речь идет лишь об ограничении продаж. "Временно будет ограничено предложение. Но мы не приостанавливаем продажу новых автомобилей", — сообщил агентству представитель компании в Штутгарте.