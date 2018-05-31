В Германии начали действовать первые запреты на дизельные авто

В Гамбурге закрыли для проезда дизельных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту "Евро-6", отрезки двух дорог. Экологи считают такой запрет символическим.

В Германии начали действовать первые запреты на проезд дизельных автомобилей.

В частности, в Гамбурге с четверга, 31 мая, запрещен проезд дизельных автомобилей, которые не соответствуют требованиям самого высокого на данный момент экологического стандарта "Евро-6", на отдельных участках двух особо загруженных транспортом дорог. На этих дорогах, в частности, расположены приборы для измерения уровня загрязнения воздуха, сообщает DW.

На одной из дорог запрещен проезд легковых автомобилей и грузовиков, а на другой - лишь грузовиков. Кроме того, есть ряд исключений, на которые не распространяется запрет. В частности, разрешен проезд на дизельном транспорте для жителей близлежащих домов, а также тех, кто находится там по делам.

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Экологические организации считают такой запрет символическим. Это сделает "лишь несколько сотен метров дороги чуть менее загрязненными", заявил представитель "Гринписа" в Германии Никлас Шінерл (Niklas Schinerl). Экологи требуют более масштабных мероприятий для очистки воздуха от автомобильных выбросов, включая запреты на использование дизельных авто.

27 февраля Федеральный административный суд Германии в Лейпциге позволил городам страны запрещать проезд на дизельных авто по своему усмотрению, не нуждаясь для этого решений правительств федеральных земель или, тем более, федеральной власти страны. Ранее в Германии велись дискуссии о том, чтобы в среднесрочной перспективе запретить дизельные автомобили, которые оказались под огнем критики на фоне скандала с Volkswagen и другими автопроизводителями начиная с 2015 года. Их двигатели выбрасывают, в частности, окислы азота, которые вредят дыхательной системе. Уровень концентрации этого газа в воздухе многих немецких городов превышает европейские нормы.

Другие города также готовятся к запрету дизельных авто. В Штутгарте намерены запретить их использование уже в конце этого года. А правительство столицы ФРГ Берлина хочет проверить возможность запрета дизельных авто начиная с 2019 года.