Ежегодно в мире используют до 5 триллионов пластиковых пакетов – ООН

00:28, 21 мая 2018
Уменьшение выбросов
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Пластик находили в самых отдаленных уголках планеты / фото nationalgeographic.com

Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций, пишет Радио Свобода.

В ООН отметили, что каждую минуту люди используют около 10 миллионов таких пакетов.

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Кроме того, в организации рассказали, что пакеты находили на вершине горы Эверест, полярных льдах и в самых глубоких местах океана.

Более 40 стран мира запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.

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Теги: #ООН#пакеты#пластик