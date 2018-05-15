Жители Узина под Киевом начали блокировать дороги из-за давней проблемы с вонючим заводом

Спиртовой цех сахарного комбината уже много лет портит здоровье местных жителей из-за вони и загрязненного воздуха.

Группа жителей Узина Киевской области с 10 мая блокирует движение на междугородних дорогах. Акцию жители общины называют бессрочной. Требуют встречи с областными чиновниками и прокурором. Сегодня, 15 мая, активисты собираются пешком прийти в Киев к Кабмину. Часть участников акции - ветераны АТО.

Как сообщает Моя Киевщина, 10 мая на внеочередном заседании пятой сессии Узинского городского совета главными на повестке дня стали экологические вопросы, которые касались местных предприятий. Из них предприятий больше всего критиковали деятельность сахарного комбината, а точнее спиртового цеха, ведь на сегодня он является главным врагом для общины из-за страшной вони и загрязненного воздуха.

В отношении этих субъектов хозяйствования городская власть обратилась к Государственной экологической инспекции по проведению проверок по соблюдению ими требований природоохранного законодательства. На заседании было решено создать временную контрольную комиссию, в которую войдут депутаты и актив общины для проведения проверки и контроля за экологической ситуацией в Узине.

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Председатель Узинской ОТГ Виталий Гринчук предупредил общину о том, что меры по борьбе с загрязнением - длительные и дорогостоящие. Председатель заверил, что вопрос о выделении средств и проведении тендера будет рассмотрен на ближайшей бюджетной сессии, после чего можно будет говорить о ликвидации цеха по производству биоэтанола. Но часть местных жителей уже не верят обещаниям - из-за чего начали акцию протеста.

Как сообщал УНИАН, Украина попала в список самых грязных стран в Европе.