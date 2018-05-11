В Минприроды хотят существенного повышения штрафов за нанесение вреда окружающей среде

В Министерстве экологии детально изучили опыт стран Европейского союза.

В Минприроды идет работа над десятью законопроектами, которые касаются сферы отходов.

Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, говорится на официальной странице министерства в Facebook.

Один из них – проект базового закона об отходах, еще 9 проектов законов создают условия поведения с отходами в различных секторах. Также в министерстве хотят, чтобы была пересмотрена политика в отношении штрафов.

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«Когда изучаем опыт стран Европейского союза, то мы видим, что штрафы сразу поднимались, когда вводились такие нормы и контроль за выполнением. Мы тоже идем этим путем. Уже сегодня Министерство экологии предложило украинскому парламенту существенное повышение всех штрафов в административном кодексе, которые касаются вреда окружающей среде. Этот законопроект является совместной работой Минприроды с народными депутатами. Он уже прошел одобрение на заседании профильного комитета. Не просто было, это была горячая дискуссия и употреблялись аргументы такие, что украинское общество бедное, а потому поднимать штрафы не на времени. Думаю, что это – ошибочное мнение», – подчеркивает Остап Семерак.