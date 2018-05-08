Ученые зафиксировали рекордный уровень углекислого газа в атмосфере Земли

Рост концентрации углекислого газа ведет к увеличению температуры на поверхности Земли.

Данные погодной обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях показали, что в апреле 2018 года средняя концентрация углекислого газа в атмосфере превысила 410 ppm (parts per million, единиц на миллион).

Это наиболее высокий показатель за весь период наблюдений с 1958 года, сообщает сайт Института океанографии Скриппса, передает Naked Science.

За последние несколько лет рекорд концентрации CO2 обновляется регулярно. В 2015-м показатель преодолел планку в 400 ppm, а в 2016 году он составил 403,3 ppm.

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Углекислый газ - один из газов, связанных с парниковым эффектом, который приводит к повышению температуры на планете. Эти вещества плохо пропускают инфракрасное излучение, испускаемое поверхностью Земли, поэтому тепло удерживается над планетой, не "улетая" за пределы атмосферы. Уровень CO2 в атмосфере начал стабильно расти еще в XIX веке, в начале промышленной революции: по словам ученых, тогда он не поднимался выше 280 ppm.

Специалисты обсерватории Мауна-Лоа наблюдают за концентрацией углекислого газа с 1958 года - в тот период содержание CO2 в атмосфере составляло 315 ppm. Исследователи отмечают, что в последнее десятилетие концентрация растет быстрее, чем в начале 2000-х.

Колебания уровня газа отслеживают с помощью графика Килинга, названного в честь климатолога Чарлза Килинга, который руководил первыми измерениями. Сейчас над проектом работает его сын - Ральф Килинг.

"Это очередная важная точка в процессе роста содержания CO2 в атмосфере. Она приближает нас к действительно нежелательным показателям - превышению порога в 450 или 500 ppm. Это достаточно опасная ситуация", - сказал Ральф Килинг.