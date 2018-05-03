ВОЗ назвала страну с самым чистым воздухом в мире

Согласно исследованиям, самый чистый воздух - в Финляндии.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, воздух в Финляндии является самым чистым в мире.

По данным станций мониторинга, в Финляндии на кубический метр воздуха приходится около 6 микрограмм мелких частиц, что является самым низким показателем в мире, сообщает Yel с ссылкой на отчет финского Метеорологического института. Качество воздуха в Эстонии, Швеции, Канаде, Норвегии и Исландии приближается к этому показателю.

Читайте такжеУкраина за 10 лет сократила выбросы углекислого газа в атмосферу на 43%По данным ВОЗ, Азия и Африка имеют одни из худших показателей качества воздуха. Внизу рейтинга по чистоте воздуха оказались также Уганда, Монголия, Катар, Индия и Камерун.

Количество мелких частиц в местах с наихудшим качеством воздуха примерно в десять раз больше, чем в странах, находящихся в верхней части рейтинга.

Индекс основан на данных измерительных станций из примерно 2500 различных мест, собранных в период с 2008 по 2016 год.

Напомним, согласно данным ВОЗ, семь миллионов человек умирают каждый год от болезней, связанных с последствиями загрязнения воздуха. По статистике, девять из десяти человек во всем мире дышат загрязненным воздухом.