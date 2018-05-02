Каждый год в мире из-за загрязнения воздуха умирают 7 миллионов человек - ВОЗ

10:30, 02 мая 2018
Уменьшение выбросов
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Более 90% таких смертей приходятся на страны с низкими доходами населения, в первую очередь, Азию и Африку.

Девять из десяти человек дышат загрязненным воздухом. Кроме того, по данным ВОЗ, больше 40% людей в мире не имеют доступа к «чистым технологиям приготовления пищи».

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Теги: #загрязнение воздуха#смертность