Украина за 10 лет сократила выбросы углекислого газа в атмосферу на 43%

По словам экспертов, такое сокращение объясняется падением уровня промышленного производства.

Украина в 2017 году по сравнению с 2007 годом сократила выбросы углекислого газа в атмосферу на 43,1% - до 124,2 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

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Также отмечается, что за 10 лет объем выбросов других загрязняющих веществ сократился в 2,8 раза – до 2,585 млн тонн.

«Такое стремительное снижение уровня выбросов, особенно углекислого газа, объясняется падением уровня промышленного производства в нашей стране в период 2007-2017 годов. Также следует учесть потерю в статистике предприятий-загрязнителей, которые остались на временно оккупированной территории – в Крыму и на Донбассе», - прокомментировал данные статистики эксперт Центра Разумкова в энергетической сфере Сергей Дяченко.

Такое же мнение о причинах снижения выбросов высказал эксперт на рынке нефти и нефтепродуктов, директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. Он также добавил, что существенный вклад в падение выбросов оказало снижение доли ТЭС в энергобалансе страны в результате потери контроля над угледобывающими шахтами Донбасса.

Как сообщал УНИАН, Украина одна из первых стран, которая в апреле 2016 года подписала Парижское климатическое соглашение. Это соглашение носит глобальный характер, оно было принято на 21-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение обязывает страны-подписанты сокращать выбросы парниковых газов и, соответственно, постепенно отказываться от углеродного сценария развития экономики.

В декабре 2017 года Кабмин утвердил Концепцию реализации государственной политики по борьбе с изменениями климата на период до 2030 года. Согласно плану по реализации Концепции, в 2018 году должны быть разработаны проекты законов о мониторинге выбросов парниковых газов и торговле квотами на такие выбросы.