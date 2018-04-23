Украина попала в список самых грязных стран в Европе (инфографика)

Раньше на первом месте был Китай - сейчас это Афганистан.

Институт воздействия на здоровье (Health Effects Institute) обнародовал ежегодный отчет "Состояние воздуха в мире 2018".

В нем измеряется количество твердых частиц в разных городах мира - почти везде она превышает нормы ВОЗ, установленные на улице на уровне 10 µg/m3. Измеряется также и количество газов, которые не являются естественной частью атмосферы, пишет Тexty.org.ua.

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Также по специальной методологии, описанной в отчете, посчитано, где больше всего людей умирает от болезней, связанных именно с загрязнением воздуха.

Раньше на первом месте был Китай - сейчас это Афганистан. Конечно, Китай и Индия остаются на первом месте в абсолютных цифрах, учитывая количество населения - но при переводе на сотню тысяч населения ситуация другая:

Карта показывает достаточно четкое региональное распределение:

На одном уровне с Украиной в Европе - только Болгария.

Посмотреть интерактив (переключитесь с number (количество) rate (пропорция), переключитесь в pollutant (загрязнитель) на air pollution (загрязнение воздуха).

В Украине большинство смертей - от загрязнения твердыми частицами в воздухе (выхлопы, промышленные) и твердым топливом (уголь, в первую очередь).

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Можно переключиться также из смертей на загрязнители. Здесь также видно четкое региональное распределение - но иное.

В Африке, например, немного промышленности - значительная доля населения пользуются твердым топливом в быту (дрова, фекалии животных) - а это также приводит к значительной смертности в длительной перспективе.