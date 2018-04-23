Ferrari тестирует электромобили

Со следующего года компания планирует устанавливать гибридные двигатели на всех новых моделях.

Производитель спортивных и гоночных автомобилей, компания Ferrari проводит испытания автомобилей с гибридным бензиново-электрическим двигателем.

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Испытания проходят на треке в городе Маранелло на севере Италии недалеко от штаб-квартиры компании. Как заявил Bloomberg глава Ferrari Серджо Маркьонне, до 2022 года компания не планирует производить автомобили с полностью электрическим двигателем, но сейчас она разрабатывает автомобили, которые продемонстрируют «всю мощь электрификации», передает kommersant.ru.

Со следующего года компания планирует устанавливать гибридные двигатели на всех новых моделях. Как ожидается, в рамках следующего пятилетнего плана развития Ferrari, который будет представлен в сентябре, Маркьонне поставит цель к 2022 году удвоить прибыль компании до 2 млрд евро, и немалую роль в достижении этой цели будет играть производство автомобилей с гибридным двигателем.

По оценкам аналитиков, Ferrari увеличит объем производства автомобилей до 15 тыс. в год, в прошлом году их было выпущено 9 тыс.