Google представил новый дудл ко Дню Земли

Героем нового видео стала британский ученый Джейн Гудолл, которая рассказала о необходимости беречь дикую природу.

Поисковый сервис Google опубликовал на своей главной странице видео-дудл, посвященный Дню Земли.

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Героем нового видео стала британский антрополог, этолог и приматолог Джейн Гудолл, которая рассказала о важности Дня Земли и необходимости беречь дикую природу.

Отметим, День Земли посвящен экологическим проблемам и вопросам сохранения естественной окружающей среды нашей планеты. Впервые этот день был отмечен в 1970 году в США, а со временем его начали отмечать и в других странах мира.

В этот день принято проводить экологические акции и заниматься озеленением улиц. В некоторых крупных городах на оживленных улицах по случаю Дня Земли сокращают трафик, чтобы сделать воздух чище.