В воздухе Запорожья зафиксировали превышение концентрации вредных веществ

Всего было проведено 26 исследований, зарегистрировано 8 превышений предельно-допустимых концентраций – 30,7%.

В пробах воздуха в городе Запорожье, взятых в период с 30 марта по 5 апреля, обнаружили значительное превышение концентрации вредных веществ: пыли, фенола, сероводорода, сероуглерода, диоксида азота.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины.

Отмечается, что эксперты выполнили выезды в Заводской район, где сосредоточено большее количество промышленных объектов Запорожья.

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Исследования проводились по 19-ти ингредиентам. Всего было проведено 26 исследований, зарегистрировано 8 превышений предельно-допустимых концентраций – 30,7%. На предыдущей неделе превышений не зарегистрировано.

«Максимальные превышения зарегистрировано по 5-и ингредиентам: 04.04.2018 г. Заводской район, ул. Образцовая: пыль – 0,71 мг/м3, в 1,42 раза выше ПДК; фенол – 0,016 мг/м3, в 1,6 раза выше ПДК; сероводород – 0,0087 мг/м3, в 1,1 раза выше ПДК; 05.04.2018 г. Заводской район, ул. Финальная: пыль – 0,72 мг/м3, в 1,44 раза выше ПДК; фенол – 0,017 мг/м3, в 1,7 раза выше ПДК; сероводород – 0,01 мг/м3, в 1,25 раза выше ПДК; сероуглерод – 0,044 мг/м3, в 1,47 раза выше ПДК; азота диоксид – 0,21 мг/м3, в 1,1 раза выше ПДК», – говорится в сообщении.