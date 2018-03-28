В частных домах Польши топки будут менять на другие источники обогрева для борьбы со смогом

На борьбу со смогом будет выделено много средств, собранных Национальным фондом охраны окружающей среды и водного хозяйства.

Польское правительство выделит 25 млрд злотых (6 млрд евро) на борьбу со смогом и вредными выбросами в стране в рамках программы под названием «Чистый воздух».

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Министр окружающей среды Хенрик Ковальчик заверил, что Польша «приняла близко к сердцу» проблему со смогом в стране. В интервью Польскому радио Ковальчик отметил, что задача новой программы – уменьшение выбросов вредной пыли как промышленными, так и бытовыми объектами.

«Эта программа охватит, в первую очередь, частные дома, которые производят больше вредных выбросов. Мы намерены предлагать частичные компенсации во время процесса термомодернизации и замены источников обогрева, то есть топок на другие источники, которые не производят вредной пыли, например, на электрические или газовые обогреватели», – сказал министр окружающей среды.

Хенрик Ковальчик добавил, что на борьбу со смогом будет выделено много средств, собранных Национальным фондом охраны окружающей среды и водного хозяйства.