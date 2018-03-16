FlixBus запускает первые в мире электробусы дальнего следования

12:30, 16 марта 2018
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Первые электробусы дальнего следования компании FlixBus начнут курсировать в апреле 2018 года / Фото facebook.com/pg/FlixBus

Как сообщается на официальной странице перевозчика в Facebook, первый такой постоянный маршрут заработает с апреля во Франции, соединив города Париж и Амьен (около 130 км). А уже летом подобный маршрут заработает в самой Германии – между землями Хессен и Баден-Вюртемберг (около 250 км).

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В компании отмечают, что эти маршруты должны положить начало масштабному внедрению экологического междугороднего и международного общественного транспорта в Европе.

Кроме того, ранее FlixBus также объявила о планах запустить с 23 марта FlixTrain - первый «зеленый» поезд дальнего следования, который соединит Кельн и Гамбург с остановками в Дюссельдорфе, Дуйсбурге, Эссене, Гельзенкирхене, Мюнстере и Оснабрюке. А с апреля заработает маршрут Штутгарт-Берлин с остановками в Вольфсбурге, Ганновере, Геттингене, Касселе, Фульду, Ханау, Франкфурте, Дармштадте, Гейдельберге и Вайхингене. При этом компания обещает лояльную ценовую политику, способную конкурировать с довольно дорогим немецким Deutsche Bahn.

Отметим, особенностью такого электротранспорта является то, что он приводится в движение с помощью электроэнергии, накапливаемой в специальном накопителе на борту с возможностью подзарядки, а не с помощью топлива или газа, в связи с чем заметно сокращаются вредные выхлопы в атмосферу.

Как сообщал УНИАН, с середины лета 2017 года Flixbus также запустил прямые маршруты из Украины. В частности, ночные маршруты из Киева, Львова, Ровно и Житомира начали ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно).

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Теги: #экология#электробус#выхлопные газы#FlixBus