Volkswagen закупает батареи для электромобилей на 20 миллиардов евро

В общей сложности компания намерена потратить на закупку батарей около 50 млрд евро

Volkswagen AG заключил сделки с производителями и поставщиками аккумуляторов для электромобилей на общую сумму 20 млрд евро.

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Об этом в Берлине заявил гендиректор компании Маттиас Мюллер. Кроме того, к 2022 году производитель намерен увеличить число заводов по выпуску электромобилей до 16. После этого, по словам Мюллера, компания начнет ежемесячно представлять по новому электромобилю, передает kommersant.ru. Таким образом, целью немецкого автоконцерна является выпуск 80 моделей электромобилей к 2025 году, а к 2030 году у каждой из 300 моделей компании должна будет появиться версия с электродвигателем.

Для осуществления перехода на электродвигатели немецкий производитель заключил соглашения с производителями аккумуляторов в Европе и Китае. Среди них Samsung SDI, LG Chem и Contemporary Amperex Technology. В ближайшем будущем, по словам главы Volkswagen, автоконцерн найдет партнера и в Северной Америке. В общей сложности компания намерена потратить на закупку батарей около 50 млрд евро.