Потребление угля в Китае выросло впервые за пять лет из-за съезда КПК

Этот показатель вырос впервые с 2013 года, когда власти Китая объявили «войну загрязнению воздуха».

По данным Национального статистического управления КНР, потребление угля в стране в 2017 году выросло на 0,4%.

Читайте такжеКаждая шестая смерть в мире вызвана загрязнением окружающей среды - исследованиеЭтот показатель вырос впервые с 2013 года, когда власти Китая объявили «войну загрязнению воздуха». Его увеличение, по мнению опрошенных газетой Financial Times экспертов, связано с резким ростом спроса на электричество в преддверии состоявшегося в октябре Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, передает kommersant.ru. Спрос на электричество в 2017 году вырос на 5,7%.

«Накануне октябрьского съезда рост спроса на электроэнергию, заметный на протяжении 2017 года, был явным отклонением от нормы; краткосрочный рост объемов строительства крупных объектов для укрепления экономики привел к неожиданно сильному росту спроса на электричество», - отметил директор Института энергетической экономики и финансового анализа Тим Бакли.