Суд разрешил немецким городам запрещать въезд дизельным авто

Определение суда не устанавливает прямого запрета на въезд дизельных авто, но позволяет городам вводить его.

Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям в немецких городах, федеральных землях в общинах вводить запрет на въезд дизельных автомобилей.

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Определение суда не устанавливает прямого запрета на въезд дизельных авто, но позволяет городам вводить его.

Дело рассматривали в связи с давним стремлением немецких экологов добиться соответствующих ограничений, в частности, в Штутгарте и Дюссельдорфе, где уровень загрязнения воздуха превышает допустимые нормы.

Экологическая инициатива по охране окружающей среды Германии подала на оба города в суд, заявив, что они недостаточно сделали для борьбы с вредными выбросами.

Суд в Штутгарте решил, что запрет на въезд дизельных авто является "наиболее эффективным" средством для улучшения качества воздуха и охраны здоровья в городских районах. Суд Дюссельдорфа признал, что такие запреты должны быть "серьезно рассмотрены".

Как пишет Reuters, против введения запрета на движение дизельных авто выступало правительство, Меркель, которое критикуют за тесную связь с автомобильной промышленностью. В правительстве опасались, что запрет разозлит миллионы водителей и приведет к нарушениям движения транспорта в городах.

Чиновники также заявляют, что запрет может парализовать работу автобусных компаний, службы сбора мусора и торговцев, которые в основном используют дизельные транспортные средства.