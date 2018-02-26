В Брюсселе через загрязненный воздух общественный транспорт будет бесплатным

Граждане смогут следить за уровнем качества воздуха на веб-сайте в режиме реального времени и в новом приложении для мобильных телефонов.

Региональное правительство Брюсселя утвердило чрезвычайные правила, которые позволят пассажирам пользоваться общественным транспортом бесплатно в периоды высокого загрязнения воздуха.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Euractiv со ссылкой на бельгийские СМИ.

Чрезвычайные правила начинают действовать, когда средняя концентрация загрязняющих веществ достигнет от 51 до 70 миллиграммов на кубический метр в течение 24-часового периода.

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Во время действия чрезвычайных правил поездки во всех сервисах предприятия-оператора общественного транспорта Брюсселя STIB (метро, трамваях и автобусах) и пользования системой проката велосипедов Villo! будут бесплатными в течение фиксированного времени.

Другие мероприятия в чрезвычайный период включают снижение ограничений скорости и запрет на сжигание дров, если только они не являются единственным источником отопления для домашних хозяйств.

Граждане смогут следить за уровнем качества воздуха на веб-сайте в режиме реального времени и в новом приложении для мобильных телефонов.