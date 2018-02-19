Под Житомиром прекратили нелегальное производство древесного угля, что загрязняло окружающую среду (фото)

Правоохранители прекратили этот нелегальный промысел. На место происшествия вызвали работников экологической инспекции, которые и зафиксировали высокий уровень вредных выбросов в воздух.

Под Житомиром в эти выходные правоохранители пресекли нелегальное производство древесного угля.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Шесть бочек для выжигания древесного угля полицейские нашли в лесном массиве между селами Боляркой и Василивкой Житомирского района. О них правоохранителям сообщили местные жители.

Никаких разрешительных документов для такого промысла владелец - 59-летний местный предприниматель - не предоставил. У него также не было разрешительных документов на выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.

Правоохранители прекратили этот нелегальный промысел. На место происшествия вызвали работников экологической инспекции, которые и зафиксировали высокий уровень вредных выбросов в воздух. С опушки полиция изъяла готовый древесный уголь, расфасованное в более 720 мешков, около 45 кубометров древесины, а также орудия.

Соответствующая информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.241 (Загрязнение атмосферного воздуха) УКУ.

За загрязнение или другое изменение естественных свойств атмосферного воздуха вредными веществами законодательством предусмотрено наказание штрафом, или ограничения свободы сроком до 3 лет.

Расследование этого дела продолжается.