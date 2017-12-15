"Очень вкусный": британский министр выпил персиковый сок из Фукусимы (видео)

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выпил полученный в подарок от главы МИД Японии Таро Коно персиковый сок из Фукусимы, пишет газета Guardian.

Джонсон отметил, что сок «очень вкусный». Коно снял этот момент на свой телефон.

Жест был призван показать, что еда и напитки из Фукусимы безопасны.

Напомнрим, марте 2011 года возле северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение мощностью девять баллов, вызвавшее цунами. Жертвами катастрофы стали более 15 тыс. человек, еще 2,5 тыс. до сих пор считаются пропавшими без вести.

В результате землетрясения также произошла авария на АЭС "Фукусима-1", из-за которой было эвакуировано свыше 100 тыс. человек из ближайших городов и поселков.