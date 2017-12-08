Радиоактивное облако над Европой: источником выброса рутения в России назвали сгоревший спутник

Сгоревший в атмосфере спутник мог стать источником радиоактивного изотопа рутения-106, следы которого были зафиксированы в России и ряде стран Европы.

"Источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника или его фрагмента, на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью", - говорится в материалах проверки межведомственной комиссии по факту выброса, передает ТАСС.

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Версия о сгоревшем в атмосфере спутнике как источнике выброса рутения-106 сейчас является приоритетной, сообщил директора Института безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян.

По его словам, сейчас разрабатывается версия со сгоранием искусственного спутника. "Сейчас рассматриваем вариант со сгоранием в атмосфере искусственного спутника", - сообщил ученый.

Ранее сообщалось, что в Западной и Центральной Европе был зафиксирован всплеск радиоактивности. С 29 сентября в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции ученые столкнулись с повышенными уровнями изотопа рутений-106.

Позже Институт ядерной безопасности Франции заявил об утечке радиации в РФ или Казахстане. 21 ноября Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале.

Рутений-106 используется для лучевой терапии опухолей глаз, а иногда и в качестве источника энергии для спутников. На АЭС этот радиоактивный изотоп не используется.