Во Франции в грибах из России нашли радиоактивный цезий (видео)

В грибах, которые были импортированы из России до Франции, найдены следы радиоактивного цезия. Об этом сообщил в четверг, 30 ноября, глава Агентства ядерной безопасности Франции Пьер-Франк Чеве, сообщает DW.

"Согласно последней информации, которую я имею, похоже, что следы цезия обнаружены в грибах, которые прибыли из России", - заявил Чеве во время выступления на слушаниях во французском Сенате, передает Reuters. В этой связи во Франции усилили контроль за качеством продуктов питания, импортируемых из-за рубежа, сообщил председатель ASN.

Чеве также сообщил, что радиоактивное загрязнение, вызванное выбросами радиоактивного рутения-106 (Ru-106) на территории России, не представляет угрозы для здоровья и безопасности граждан Франции.

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Напомним, по данным МАГАТЭ, в конце сентября - начале октября рутений-106 обнаружили в атмосфере в ряде стран Европы. Немецкое ведомство по радиационной защите считает, что с высокой вероятностью источник выброса расположен на Южном Урале в РФ. Впоследствии в России признали "экстремальное" радиоактивное загрязнение на юге Урала.

Следы цезия всегда находятся в грибах после испытаний в мире ядерного оружия, при этом в России требования к содержанию этого вещества более жесткие, чем в международной торговле, заявили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

"Грибы накапливают радионуклиды цезия, при этом по нормативам комиссии Кодекс Алиментариус, которые распространяются на международную торговлю, допускается содержание цезия в грибах до 1000 беккерель на килограмм (Бк / кг). Цезий-137 в небольшом количестве всегда находится в грибах после глобальных выпадений в связи с испытаниями в мире ядерного оружия ", - сообщили в надзорном ведомстве.