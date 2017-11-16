Гражданам Бельгии будут раздавать таблетки с йодом для профилактики воздействия радиации

Правительство Бельгии одобрило новый план ядерной безопасности, который предусматривает процедуры подготовки к чрезвычайным ситуациям, кризисного управления и мониторинга, передает ЕвроПравда со ссылкой на Le Soir.

Читайте такжеВ результате пожара на ТЭС возле Брюсселя в воздух попали токсичные вещества Одним из пунктов плана является выдача таблеток йода в качестве профилактики (не дожидаясь, очевидно, инцидентов на АЭС) всем, кто живет в радиусе 100 км вокруг АЭС, а не в радиусе 20 км, как это происходит в настоящее время.

Учитывая относительно небольшие размеры территории Бельгии и расположенные на ней шесть АЭС, под это решение подпадают практически все бельгийцы.

Таблетки предназначены для предотвращения рака щитовидной железы в случае радиоактивного загрязнения.

СМИ сообщали, что бельгийские АЭС были приоритетной целью для террористов, которые совершили теракты 22 марта в Брюсселе. Прокуратура эту информацию не подтвердила.

Власти немецкого города Аахен, который находится на границе с Бельгией, готовится выдавать местным жителям таблетки с йодом на случай аварии на бельгийской атомной электростанции "Тианж".