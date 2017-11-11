В результате пожара на ТЭС возле Брюсселя в воздух попали токсичные вещества

20:25, 11 ноября 2017
Ядерные отходы
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В результате пожара никто не пострадал. В настоящее время пожарные пытаются ограничивать токсичные выбросы.

На Донбассе существует угроза радиационного выброса / qz.com

В Бельгии на юге Брюссельского региона из-за пожара на ТЭС произошел выброс токсичных веществ. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTBF со ссылкой на бургомистра коммуны Дрогенбос в провинции Фламандский Брабант.

Читайте такжеИнститут ядерной безопасности Франции заявил об утечке радиации в РФ или КазахстанеВ частности, уточняется, что пожар произошел на предприятии Engie в коммуне Дрогенбос.

Жителей района вблизи Брюсселя просят оставаться в жилищах. Из-за пожара было перекрыто движение автомобилей на съезде с брюссельской кольцевой автодороги.

Местные власти сообщили, что пожар произошел из-за возгорания литиевых аккумуляторов. Пожарные пытаются ограничивать токсичные выбросы.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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