В результате пожара на ТЭС возле Брюсселя в воздух попали токсичные вещества

В Бельгии на юге Брюссельского региона из-за пожара на ТЭС произошел выброс токсичных веществ. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTBF со ссылкой на бургомистра коммуны Дрогенбос в провинции Фламандский Брабант.

Читайте такжеИнститут ядерной безопасности Франции заявил об утечке радиации в РФ или КазахстанеВ частности, уточняется, что пожар произошел на предприятии Engie в коммуне Дрогенбос.

Жителей района вблизи Брюсселя просят оставаться в жилищах. Из-за пожара было перекрыто движение автомобилей на съезде с брюссельской кольцевой автодороги.

Местные власти сообщили, что пожар произошел из-за возгорания литиевых аккумуляторов. Пожарные пытаются ограничивать токсичные выбросы.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.