В результате пожара на ТЭС возле Брюсселя в воздух попали токсичные вещества
В результате пожара никто не пострадал. В настоящее время пожарные пытаются ограничивать токсичные выбросы.
В Бельгии на юге Брюссельского региона из-за пожара на ТЭС произошел выброс токсичных веществ. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTBF со ссылкой на бургомистра коммуны Дрогенбос в провинции Фламандский Брабант.
Читайте такжеИнститут ядерной безопасности Франции заявил об утечке радиации в РФ или КазахстанеВ частности, уточняется, что пожар произошел на предприятии Engie в коммуне Дрогенбос.
Жителей района вблизи Брюсселя просят оставаться в жилищах. Из-за пожара было перекрыто движение автомобилей на съезде с брюссельской кольцевой автодороги.
Местные власти сообщили, что пожар произошел из-за возгорания литиевых аккумуляторов. Пожарные пытаются ограничивать токсичные выбросы.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.