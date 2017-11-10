Институт ядерной безопасности Франции заявил об утечке радиации в РФ или Казахстане

По данным Института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN), на одном из ядерных объектов России или Казахстана в последнюю неделю сентября могла произойти авария. Об этом свидетельствует появление радиоактивного облака над Европой, сообщает Reuters.

IRSN предполагает, что утечка могла произойти на объекте по переработке ядерного топлива или в центре, занимающемся ядерной медициной. Институт исключил вероятность аварии на атомном реакторе. В IRSN не могут точно определить место утечки радиоактивного вещества. Но, основываясь на погодных условиях, предполагают, что она, скорее всего, произошла к югу от Уральских гор, передает nv.ua.

"Российские власти сказали, что не знают об аварии на их территории", - заявил директор IRSN Жан-Марк Перес, добавив, что институт пока не связывался с властями Казахстана.

Перес сказал, что в последние недели IRSN и несколько других европейских институтов, занимающихся вопросами ядерной безопасности, зафиксировали высокие уровни радиоактивного изотопа рутений-106.

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По оценкам IRSN, утечка была серьезной, и, если бы авария такого масштаба произошла во Франции, понадобилась бы эвакуация людей или укрытие в защитных сооружениях в радиусе нескольких километров от места инцидента.

Европейские станции зафиксировали высокий уровень рутения-106 в атмосфере в большинстве стран Европы в начале октября. С 6 октября уровень стал неуклонно снижаться.

IRSN сообщил, что концентрация рутения-106 в воздухе, зафиксированная в Европе, не угрожала здоровью людей и окружающей среде.

Институт также назвал крайне низкой вероятность ввоза во Францию продуктов, зараженных рутением-106 вблизи места аварии.

Ранее сообщалось, что в Западной и Центральной Европе был зафиксирован всплеск радиоактивности. С 29 сентября в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции ученые столкнулись с повышенными уровнями изотопа рутений-106.

Рутений-106 используется для лучевой терапии опухолей глаз, а иногда и в качестве источника энергии для спутников. На АЭС этот радиоактивный изотоп не используется.