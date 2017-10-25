Как сегодня выглядят заброшенный город Припять и действующая ЧАЭС (фоторепортаж)

Так сегодня выглядит заброшенный после взрыва на ЧАЭС в 1986 году город Припять. Фотокорреспондент УНИАН побывал на территории города 24 октября.

Город расположен в Чернобыльской зоне отчуждения (Киевская область) всего в 2 километрах от печально известной атомной станции.

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В наши дни город представляет собой музей под открытым небом, куда можно попасть на экскурсию. Впрочем, много экстремалов путешествуют туда нелегально.

Также фотокорреспондент УНИАН посетил Чернобыльскую АЭС, на которой и сейчас работают люди.