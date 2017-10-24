В Минприроды рассчитывают в ближайшее время запустить новое хранилище отработанного ядерного топлива (фоторепортаж)

Строительство нового хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) находится на завершающем этапе, сейчас проиходят так называемые «холодные» испытания всех систем и модулей. Об этом во время рабочей поездки в зону отчуждения сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы надеемся, что в ближайшее время этот объект будет введен в эксплуатацию. Но для того, чтобы ввести его в эксплуатацию, кроме строительных и технических работ, должны быть проведены испытания, связанные с технологическим процессом. Сейчас происходят так называемые «холодные» испытания всех систем и модулей. После успешных испытаний в «холодной» фазе будут осуществляться так называемые «горячие» испытания», - пояснил министр.

При этом он отметил, что международное сообщество имеет большой интерес к процессу ликвидации последствий техногенной катастрофы на ЧАЭС.

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«Мы имеем полную поддержку и контроль международного сообщества над строительными и технологическими процессами на ХОЯТ-2. На этом объекте, как и на других объектах в зоне отчуждения, применяются лучшие мировые технологии. Особенно к Украине приковано внимание тех стран, которые еще не отказались от атомной энергетики и ищут пути, как это сделать», - резюмировал Семерак.

Строительство ХОЯТ-2 финансируется со Счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития. Объект предназначен для приема, подготовки к хранению и непосредственно хранения отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) и отработанных дополнительных поглотителей (ХОДП), которые накоплены на Чернобыльской АЭС.

ХОЯТ-2 обеспечит приемку на хранение, подготовку к хранению и хранение в течение 100 лет более 21000 ОТВС РБМК-1000 при производительности 2500 ОТВС в год.

Как сообщал УНИАН, по мнению Семерака, зона отчуждения ЧАЭС должна стать центром международных научных исследований.