Украина в 2018 году направит около 750 миллионов гривень на переработку радиоактивных отходов

Украина в 2018 году запустит Фонд обращения с радиоактивными отходами, размер которого составит около 750 млн грн, которые будут направлены на строительство хранилища для высокорадиоактивных продуктов переработки ядерного топлива с украинских АЭС, а также на нужды предприятий, которые отвечают за прием, хранение и переработку других радиоактивных отходов.

Об этом корреспонденту УНИАН после сегодняшнего заседания правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Этот фонд заработает с 1 января 2018 года. Он формируется из взносов предприятий, которые создают радиоактивные отходы. Основным плательщиком является «Энергоатом» (компания-оператор атомных электростанций – УНИАН). В тарифе на отпуск электроэнергии этой компании есть две составляющие: одна – на обращение с радиоактивными отходами и вторая – на снятие с эксплуатации атомных электростанций», - сказал министр, добавив, что в 2018 году ориентировочный размер фонда составит 750 млн грн.

Читайте такжеУкраина построит хранилище для возвращаемых из РФ продуктов переработки украинского ядерного топлива

«В 2018 году это ориентировочно 750 млн грн. Это значение зависит от того количества электроэнергии, которую производит «Энергоатом». Взнос в этот фонд заложен в каждом киловатте. Фактически, расходы на обращение с радиоактивными отходами уплачиваем мы как потребители электроэнергии, которая была произведена с ядерного топлива», - отметил министр.

По словам Семерака, средства указанного фонда в следующем году будут направлены на строительство специального хранилища, которое будет необходимо для приема и хранения высокорадиоактивных отходов – продуктов переработки ядерного топлива украинских АЭС, которые в будущем будут возвращаться в нашу страну из России. Фонд также профинансирует обновление инфраструктуры госпредприятия «Радон», которое принимает и хранит радиоактивных отходы на спецкомбинатах, а также достройку комплекса «Вектор», на котором эти отходы перерабатываются и хранятся долгое время.

Как сообщал УНИАН, в середине июля, по инициативе Минэкологии, Верховная Рада приняла пакет законов, которые позволили возобновить целевое финансирование и использование государственного Фонда обращения с радиоактивными отходами. Этот фонд предназначен для финансирования всей инфраструктуры и государственных проектов, связанных с переработкой и захоронением таких отходов.

На сегодняшний день Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» отправляет на переработку в Россию отработавшее ядерное топливо с трех станций – Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Это топливо перерабатывается в РФ, после чего продукты его переработки должны вернуться на территорию Украины. Ежегодно «Энергоатом» тратит на услуги переработки отработавшего топлива около 200 млн долл.

По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, на сегодня создание нового хранилища для продуктов переработки ядерного топлива находится на этапе разработки рабочей и конструкторской документации. Стоимость его строительства оценивается в 389 млн грн. Срок его эксплуатации составит 100 лет.

Справка УНИАН. Радиоактивные отходы – это отходы, которые не имеют хозяйственной ценности, содержат радиоактивные изотопы химических элементов и являются источником радиоактивного излучения. Они образуются в результате работы атомной энергетики, военных программ, а также после завершения эксплуатации другого оборудования, которое содержит источники ионизирующего излучения.