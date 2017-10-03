Возле Фукусимы ученые нашли новый источник радиации

В 100 км от атомной электростанции Фукусима ученые обнаружили новый источник радиации. Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук США (PNAS), передает "Новое время".

Специалисты утверждают, что в течение шести лет с момента аварии на АЭС радиоактивный цезий находился в песках и грунтовых водах на побережье и оставался незамеченным учеными.

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Наличие нового источника радиации недалеко от Фукусимы было зафиксировано в связи с попаданиями частиц вещества в океан. Как утверждают ученые, выявления радиоактивного вещества рядом с местом аварии стало для них неожиданностью.

Ранее сообщалось, что животные в районе Чернобыля слепнут из-за радиации.