Неподалеку Кропивницкого зафиксировали незначительное повышение радиации

Специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности зафиксировали незначительное повышение радиационного фона близ Кропивницкого.

Об этом сообщила пресс-служба ГНТЦ ЯРБ.

"На территории с радиоактивно загрязненными материалами под Кропивницким провели исследование... Эксперты выявили незначительное повышение радиационного фона, с основным вкладом радионуклида техногенного происхождения цезия-137 (Cs-137)", - отмечается в сообщении.

Результаты исследований показали незначительное превышение мощности дозы на территории захоронения загрязненных отходов, что составляет от 0,1 до 0,3 мкЗв/час. В двух точках наблюдался рост мощности дозы до 0,5-0,7 мкЗв/час.

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В самом Кропивницком специалисты никаких аномальных повышений не зафиксировали. Мощность дозы в городе находится в пределах 0,03-0,15 мкЗв/ч, что является естественным фоном для этой местности.

Как известно, 13 июля 2017 года в районе глиняного карьера "Веселовское месторождение" под Кропивницким неизвестные лица осуществляли несанкционированные земляные работы на территории с радиоактивно-загрязненными материалами, которые образовались в 1988 году после ликвидации аварии на территории треста "Кировоградбуд".

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины классифицировала нарушения целостности захоронения как такую, что имеет все признаки радиационной аварии.

По мнению экспертов ГНТЦ ЯРБ, опираясь на проведенные исследования, местным властям Кропивницкого следует как можно быстрее разработать и применить меры для изоляции территории с радиоактивно загрязненными материалами.