Из-за сильной жары в лесах зоны отчуждения создают "противопожарные разрывы"

Введу повышенной температуры воздуха, которая установилась по всей территории Украины, в лесах зоны отчуждения создают противопожарные разрывы. Об этом сообщило Министерство экологии и природных ресурсов на своей странице в соцсети.

Читайте такжеВ МВД рассказали сколько с начала года в зоне отчуждения произошло пожаров"Это полосы шириной около 100 м. На данный момент их площадь составляет около 15 га, или 1,5 км. Такие меры позволяют предупредить возникновение масштабных лесных пожаров", - говорится в сообщении.

В Минэкологии отмечают, что на расчищенной территории будет проведено выкорчевывание пней и устроена автомобильная дорога, минерализованные полосы и другие необходимые элементы согласно требованиям к конструкции противопожарного разрыва.

По словам специалистов ГСП «Северная Пуща», наиболее масштабными и опасными были пожары в 2015 году, общей площадью более 16 тыс. га, которые повредили лесные насаждения на площади 10420 га (38 случаев), а также нанесли экологический ущерб окружающей среде.