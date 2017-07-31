Порошенко подписал закон о финансировании обращения с радиоактивными отходами

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усовершенствовании механизма финансового обеспечения обращения с радиоактивными отходами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Соответствующий закон №2125-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об усовершенствовании механизма финансового обеспечения обращения с радиоактивными отходами" был принят парламентом 11 июля.

Документом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Украины, которыми определяется порядок формирования и использования средств Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами, созданного в составе специального фонда государственного бюджета Украины. "Создание Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами в составе специального фонда государственного бюджета обеспечит целевое использование средств, которые уплачиваются производителями электроэнергии, генерируемой украинскими атомными электростанциями, и будет способствовать надлежащему финансированию создания и содержания хранилищ хранения радиоактивных отходов", - говорится в сообщении.

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Согласно закону, Госфонд обращения с радиоактивными отходами формируется за счет поступлений от экологического налога, взимаемого за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные) и/или временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензии срока.

Средства Госфонда обращения с радиоактивными отходами направляются на финансовое обеспечение бюджетных программ, в рамках которых выполняются работы по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, снятию с эксплуатации или закрытию объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые переданы лицензиатами в собственность государства, и осуществляются другие мероприятия, связанные с обращением с радиоактивными отходами, переданными лицензиатами в собственность государства.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла пакет законопроектов, которые восстанавливают целевое финансирование и использование Госфонда обращения с радиоактивными отходами, что позволит восстановить его накопительный статус и профинансировать выполнение государственной программы по утилизации таких отходов. Так, был принят закон №6435 «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «Об обращении с радиоактивными отходами по улучшению механизма финансирования деятельности по обращению с радиоактивными отходами» и закон №6436« О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об усовершенствовании механизма финансового обеспечения обращения с радиоактивными отходами ».

Справка УНИАН. Радиоактивные отходы - это отходы, которые не имеют хозяйственной ценности, содержат радиоактивные изотопы химических элементов и являются источником радиоактивного излучения. Они образуются в результате работы атомной энергетики, военных программ, а также после завершения эксплуатации иного оборудования, содержащего источники ионизирующего излучения.