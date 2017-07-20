Британия пригрозила вернуть ядерные отходы странам ЕС после Brexit

Великобритания предупредила Евросоюз о своем праве вернуть радиоактивные отходы в страны происхождения, если в ходе переговоров по Brexit не будет достигнуто соглашение о ядерном регулировании. Об этом сообщает The Guardian.

В документе, представленном в ходе переговоров по Brexit указано, что страна имеет право "вернуть радиоактивные отходы в страны их происхождения".

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Британцы надеются, что акцент на проблеме хранения в Британии радиоактивных материалов убедит Брюссель выработать общий подход к решению ядерного вопроса.

Отметим, крупнейший в Великобритании атомный комплекс «Селлафилд» в графстве Камбрия на побережье Ирландского моря построили около 68 лет назад. В разные годы там производилось ядерное топливо, а также изготавливался оружейный плутоний.

В комплексе хранятся почти 130 тонн плутония. В это число входит и отработанное ядерное топливо, ввозимое из других стран ЕС, таких как Германия, Италия и Швеция.

Как сообщал УНИАН, ранее Великобритания подтвердила свои намерения выйти из Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Очередные этапы переговоров по Brexit начинаются 17 июля, 28 августа, 18 сентября и 9 октября и продлятся одну неделю ежемесячно.