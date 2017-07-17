Под Кропивницким неизвестные разворовали свалку радиоактивных отходов. Контейнеры с загрязненной цезием-137 землей и металлом 30 лет пролежали в земле в нескольких километрах от областного центра, говорится в сюжете ТСН.

Загрязненные радиацией землю и металл нельзя было трогать по меньшей мере 300 лет. После того, как воры расшевелили могильник, приборы измерения радиации показывают 70 микрорентген. На месте раскопок уровень радиации почти в десять раз превышает обычный фон. Излучает ее и то железо, которое уже вывезли на пункты приема металла – а это тонны лома.

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"Работал экскаватор на полную мощность, люди с кувалдами и ломами, но только я туда приехал, только спросил, что вы здесь делаете – сразу экскаватор остановился, и они начали убегать. Экскаваторщик в кручу, двое работников в посадку", - рассказал руководитель городской специнспекции Андрей Максюта.

Отходы прикопаны на глубине около 10 метров. Там несколько сотен контейнеров с радиоактивным мусором. Этим полем часто ходят люди, потому могильника нет ни на одной карте, а рядом – самых маленьких заграждений или табличек с предупреждением об опасности. Потому что во времена СССР здесь совершенно тайно хоронили последствия техногенной аварии на одном из предприятий.

События почти 30-летней давности хорошо помнит тогдашний заместитель председателя Кировоградского облисполкома. С его слов, двое работников, заядлых рыбаков, хотели достать из нерабочего прибора свинец для удочек, и разбили зашитые в него ампулы с цезием. Мужчины с радиоактивными ожогами обратились в больницу.

"Ногами разнесли этот весь порошок, плюс на металл там посыпался. Собрали комиссию и приняли решение, что надо ликвидировать это радиоактивное загрязнение, изготовить емкости из 3-миллиметрового железа и этот весь грунт собрали, металл зараженный – и захоронить", - рассказал очевидец событий Николай Сухомлин. Треть контейнеров, содержимое которых излучал более 300 микрорентген, вывезли в Чернобыль, остальные же захоронили в пригороде.

Тех, кто сейчас соблазнился на опасные отходы, ищут правоохранители. Им вменяют лишь хищение государственной земли. "Завладение грунтовым покровом, то есть поверхностным слоем земли без разрешительных на это документов. Лиц мы установили, но еще не вызвали их в связи с невозможностью на данный момент установить их фактическое местонахождение", - рассказал следователь Денис Вербовой.

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Тем временем в городском совете уже планируют перезахоронить отходы, а могильник огородить. "Срочно нужно найти подрядную организацию, которая имеет лицензию. Сделать или короба, или какие-то другие технологии, я не знаю – там и перезахоронить", - говорит и.о. начальника управления чрезвычайных ситуаций Кропивницкого Алексей Гненный. Чиновники убеждают, что на радиационный фон в самом городе разрытие могильника никак не повлияло, поэтому призывают горожан не паниковать.