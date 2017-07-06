В МВД рассказали сколько с начала года в зоне отчуждения произошло пожаров

С начала года в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции произошло 32 пожара и зафиксировано 144 нелегальных проникновения. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на межведомственном совещании управления Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, которое состоялось в Чернобыле, сообщили в Департаменте коммуникации МВД.

Читайте такжеАвиация ГСЧС сбросила около 176 тонн воды на пожар в Чернобыльской зоне Яровой напомнил, что приоритетными направлениями работы в зоне отчуждения является охрана публичной безопасности, предотвращение незаконного вывоза леса и металла, борьба с браконьерством, проведение превентивных мер по недопущению и ликвидации пожаров в экосистемах зоны отчуждения.

«С начала года в зоне ЧАЭС уже произошло 32 пожара. Нам необходимо работать над их предотвращением. Я обращаюсь не только к ГСЧС, здесь должно быть взаимодействие и с Национальной полицией, и с пограничным ведомством, и с руководителями лесных хозяйств. Руководители хозяйств должны понимать всю ответственность, которая на них возложена. Только при условии полного межведомственного взаимодействия мы обеспечим безопасность в зоне отчуждения», - подчеркнул Яровой.

В свою очередь, руководитель ГСЧС Николай Чечеткин подчеркнул, что сейчас спасатели применяют практику тушения пожаров в круглосуточном режиме. «Сейчас мы все усилия сосредоточиваем на оперативности и мобильности реагирования на пожары. Но надо проводить разъяснительные работы с теми, кто пересекает зону отчуждения», - добавил он.

Так, проблемным направлением определено «сталкерство» - нелегальное проникновение в зону отчуждения. «С начала года Нацполиция уже зафиксировала 144 нелегальных проникновения. «Сталкеры» подвергают опасности не только себя, но и других людей. Поскольку в зоне отчуждения есть отдельные районы, где зона радиационного загрязнения достаточно высока. Мы должны обеспечить превентивные меры, чтобы исключить их проникновение и защитить людей», - отметил Яровой.

Для решения таких проблем начальник Нацполиции Сергей Князев предложил ввести в зоне отчуждения программу типа «Безопасный город», которая позволяет использовать высокотехнологичные автоматизированные системы в сфере обеспечения общественного порядка. «Комплекс видеонаблюдения и оповещения, встроенный в автоматизированные системы Нацполиции, поможет решить ряд вопросов, связанных с возникновением пожаров, незаконным проникновением в зону отчуждения и хищением имущества», - добавил он.

Князев также обязал руководителя ГУНП Киевской области подготовить отчет о необходимом материально-техническом обеспечении подразделений, которые несут службу по охране общественной безопасности в зоне ЧАЭС.

В конце совещания Яровой отметил, что одновременно главным приоритетом МВД остается обеспечение мер безопасности и охраны здоровья работников органов, несущих службу в зоне отчуждения.