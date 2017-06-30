Авиация ГСЧС сбросила около 176 тонн воды на пожар в Чернобыльской зоне

Авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сбросила около 176 тонн воды для тушения пожара в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Читайте такжеРадиационный фон из-за пожара в Чернобыле не повысился«По состоянию на 16 часов 30 июня продолжается тушение пожара. Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил площадь пожара удалось уменьшить с 25 га до 8 га. Авиацией ГСЧС сброшено около 176 тонн воды (40 сбросов)», - сообщили в пресс-службе.

Всего к тушению пожара привлечено 36 единиц техники и 125 человек личного состава, из них от ГСЧС 16 ед. техники и 63 чел. личного состава (в том числе вертолет Ми-8 и 2 самолета Ан-32П).

Угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.