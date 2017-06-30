Радиационный фон из-за пожара в Чернобыле не повысился

В Чернобыльской зоне ухудшение радиационной обстановки в результате пожара не наблюдается.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины относительно радиационной ситуации в зоне отчуждения в районе пожара по состоянию на 8.00.

В Минэкологии отметили, радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) государственного специализированного предприятия (ГСП) «Экоцентр» в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - раз в 2 минуты.

"Учитывая радиологическую значимость пожара на территории зоны отчуждения усилен контроль за радиационной ситуацией. В оперативном режиме анализируются данные по мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) и содержанию радионуклидов в воздухе в районе пожара", - отмечается в сообщении.

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Также сказано, что вблизи района пожара расположены 3 пункта автоматизированной системы контроля радиационной обстановки.

"Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения по данным пунктов АСКРО в районе пожара существенно не изменилась, колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах. Контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, сообщается, что для оценки радиационной обстановки в район пожара выехала мобильная оперативная группа ГСП «Экоцентр» с аспирационным и дозиметрическим оборудованием.

"В зоне отчуждения и на прилегающих территориях в настоящее время ухудшение радиационной обстановки не наблюдается. Радиационная ситуация находится под контролем, дальнейшая информация будет оперативно уточняться и предоставляться", - отметили в Минэкологии.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в 12:35 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, распространившееся на площадь около 20 га.