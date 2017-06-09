В Енакиево хранится около 100 тонн радиоактивных отходов

В Енакиево Донецкой области хранится около 100 тонн радиоактивных отходов. Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам государственного мониторинга окружающей природной среды комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Иван Рыбак, передает пресс-служба ВР.

"В г. Енакиево Донецкой области, сейчас временно неподконтрольном Украине, хранится около 100 тонн радиоактивных отходов, утечка которых может повлечь экологическую катастрофу в регионе", - заявил нардеп.

Читайте такжеВ Балтиморе реку очищает необычный "пожиратель мусора"

Кроме того, заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш сообщил, что на временно оккупированных территориях повреждено более 700 га территории природно-заповедного фонда.

В связи с этим депутаты планируют создать специальную рабочую группу для того, чтобы исследовать состояние отдельных предприятий на Востоке Украины, оценить угрозы и разработать и имплементировать план действий для урегулирования проблемных экологических вопросов.

Как сообщал УНИАН, депутаты предлагают ужесточить наказание за загрязнение водоемов.