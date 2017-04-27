В Чернобыльской зоне начали строительство хранилища отработавшего ядерного топлива

Украина в зоне отчуждения на севере Киевской области начала строительство Централизованного хранилища, в котором будут размещать отработавшее ядерное топливо (ЦХОЯТ) с украинских атомных электростанций, которые входят в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

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Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на слова министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.

«В Украине уже начато строительство хранилища отработавшего ядерного топлива… На сегодня уже завершено проектирование ЦХОЯТ и начато строительство подъездного железнодорожного пути к хранилищу, на территории которого было проведено радиационное исследование земельных участков», - сообщил министр.

Согласно сообщению, министр убежден, что строительство и дальнейшая эксплуатация этого хранилища будет способствовать реабилитации зоны отчуждения, возвращению к хозяйственной деятельности на этой территории.

«Я считаю, что это - важнейший проект для Украины. Этот объект обеспечит безопасное хранение отработавшего топлива в течение длительного периода. Сегодня оно отправляется на хранение в Россию», - отметил Семерак, добавив, что Украина ежегодно платит России около 200 млн долл. за хранение.

По его словам, Украина сможет за несколько лет окупить стоимость ЦХОЯТ.

«Зона отчуждения имеет все возможности для реализации этого проекта, и его строительство будет происходить по самым высоким мировым стандартам экологической безопасности», - заявил министр.

«Специалисты Киевского института «Энергопроект» утверждают, что экологическое воздействие ЦХОЯТ будет значительно ниже установленных на сегодня допустимых уровней», - сообщили в пресс-службе Кабмина.

Как сообщал УНИАН, контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем тендера компанией Holtec Internatinal был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

В апреле 2016 года было заявлено о переносе срока запуска ЦХОЯТ на конец 2018 года из-за отсутствия средств для финансирования проекта и проблем с предоставлением земельного участка для хранилища.

В октябре 2016 года Кабмин выделил 45,2 га в зоне отчуждения (Киевская обл.) под строительство ЦХОЯТ.

В конце марта компания «Укрэнергомонтаж», входящая в состав украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд», сообщила, что в апреле 2018 года она планирует закончить работы по строительству участка железной дороги для ЦХОЯТ.

Справка УНИАН. Хранилище будет вмещать отработавшее топливо с украинских АЭС, поскольку возможности по хранению такого топлива на самих станциях (в бассейнах выдержки) ограничена. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International. Проектный срок эксплуатации –не менее 100 лет, а срок введения в эксплуатацию – 2019 год.