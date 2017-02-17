В Украине ликвидирован ядерный могильник "Вакуленчук"

Об этом сообщает "Громадське радіо".

"Первым, пилотным проектом (НАТО) был определен объект «Вакуленчук», который стал для нас большим опытом для дальнейшего сотрудничества в рамках ликвидации следующих могильников, которые в настоящее время существуют на территории Украины", - говорит руководитель проекта Трастового фонда НАТО Юрий Гнилицкий.

По его словам, в Украине существуют еще пять могильников - один в Кировоградской области, один в Ивано-Франковской, два в Крыму, и в Донецке.

"Этот объект был и критическим, и, с другой стороны, наименьший. Поэтому было проще взять его, учитывая, что это первый проект — у нас не было опыта, мы не знали, что там внутри. Сейчас мы вместе с трастовым фондом НАТО притерлись, отработали все механизмы, процессы, и теперь будем двигаться дальше", - рассказал председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

По его словам, основными трудностями в ликвидации было соблюдение правил радиационной безопасности, в первую очередь для персонала, который был задействован в ликвидации могильника. "Надо отдать должное профессионализму специалистов, которые там работали - не было ни одного случая нарушений правил безопасности", - говорит он.

Продолжаются переговоры с представителями НАТО. Специалисты надеются, что будет утвержден проект по ликвидации могильника Луковое в Кировоградской области, он втрое больше «Вакуленчук».