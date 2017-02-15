Правительство поддержало проект по усовершенствованию захоронений радиоактивных отходов

18:12, 15 февраля 2017
Ядерные отходы
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Во время заседания Кабинета Министров Украины, Правительством было принято решение о внесении изменений к проекту ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами».

antikor.com.ua

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак уверен, что поддержка проекта закона даст возможность в десять раз уменьшить стоимость захоронения радиоактивных отходов на территории Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам Остапа Семерака, в результате Чернобыльской катастрофы на территории Украины образовалось большое количество радиоактивных отходов, которые требуют перезахоронения и несут экологическую угрозу для жизни и здоровья людей.

«Для захоронения всех имеющихся в стране радиоактивных отходов, из которых 98% - чернобыльского происхождения, согласно действующего законодательства необходимо финансирование в объеме около 750 млрд. гривень. Понятно, что на данный момент обеспечить соответствующее финансирование крайне сложно. Поэтому был разработан проект закона, которым предлагается усовершенствовать систему классификации радиоактивных отходов в Украине»,- отметил Министр.

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Теги: #радиация#проект