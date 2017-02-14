В Минэкологии рассказали об успешном завершении пилотного проекта по захоронению радиоактивных отходов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Во время пресс-конференции по случаю завершения проекта министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак отметил, что от успешного его проведения зависело дальнейшее развертывание международной технической помощи по этому направлению.

По его словам, в настоящее время Украина и НАТО рассматривают возможность дальнейшей ликвидации могильников радиоактивных отходов в Украине. «На территории Украины еще остается ряд объектов, которые уже включены в перечень для проведения радиационного обследования и дальнейшей ликвидации», - сообщил Семерак.

Министр подчеркнул, что проект завершился не просто удалением радиоактивных отходов, а полной и качественной рекультивацией участка, на котором был размещен могильник, включительно с восстановлением плодородного слоя почвы и озеленением территорий.

По словам главы представительства НАТО в Украине Александра Винникова, значение этого проекта трудно переоценить.

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«Нам удалось не только решить вопрос ликвидации радиоактивных отходов, расположенных на объекте «Вакуленчук», но и обеспечить реабилитацию территории, на которой хранились радиоактивные отходы, устранив дальнейшее негативное воздействие на окружающую среду», - отметил он.

Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук подчеркнул, что совместный проект по переносу хранилища «Вакуленчук» существенно повысил безопасность одного из регионов Украины.

«Более 30 тонн радиоактивных материалов, которые были изъяты и перевезены, уже не являются угрозой для людей, а также предметом для несанкционированного использования», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, практические работы по реализации проекта «Вакуленчук» начались в Украине 22 февраля 2016 года – в соответствии с подписанным 8 февраля 2008 года и ратифицированным 17 июня 2015 года Имплементационным соглашением между Кабинетом Министров Украины и агентством НАТО по вопросам поставки и поддержки (NSPA) о перезахоронении радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР, и подписанным 17 февраля 2016 года контрактом между NSPA и Государственным специализированным предприятием «Киевский Государственный межобластной спецкомбинат».

Общая стоимость проекта составила около 950 тыс. евро, ведущая страна в проекте – Федеративная Республика Германия, в сфере ответственности NSPA – все аспекты управления и реализации проекта. Со стороны Украины за имплементацию и управление проектом отвечало Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.