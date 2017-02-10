Во Франции назвали причину взрыва на АЭС

Пять сотрудников АЭС пострадали при взрыве 9 февраля и пожара в машинном зале. Огонь быстро потушили, однако сотрудники станции отравились угарным газом, сообщает ТСН.

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Местные власти заявили, что реакторную зону авария не повредила, поэтому рисков утечки радиации нет. Больше всего от взрыва пострадала компания-владелица станции - через несколько часов после известия об аварии акции на бирже подешевели на 500 млн евро.

Как сообщал УНИАН, на северо-западе Франции произошел взрыв на атомной электростанции Фламанвиль. В местной префектуре говорят, что угрозы ядерного загрязнения нет.

Эта АЭС расположена на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.