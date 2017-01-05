Радиационный фон вокруг ЧАЭС упал в два раза благодаря установленной Арке

«Хоть до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и ввода систем в проектный режим остается еще год, надвижка Арки уже повлияла на текущую безопасность объекта «Укрытие». После установки НБК в проектное положение мощность дозы вокруг Арки снизилась более чем в два раза. Это свидетельствует о повышении безопасности на площадке», - цитирует Кондратенко пресс-служба ЧАЭС.

Читайте такжеЧто мы знаем об Арке для Чернобыля: тяжелее Эйфелевой башни и может спрятать Статую Свободы (фото, видео)

Кроме того, по словам Кондратенко, надвижка позволила исключить попадание атмосферных осадков вовнутрь объекта «Укрытие», что ранее являлось основным фактором деградации строительных конструкций объекта, переноса радиоактивных веществ как внутри объекта, так и за его пределы.

Также важным фактором в части повышения безопасности «Укрытия» является также отсутствие снеговой и ветровой нагрузки на его конструкции, поскольку все они сейчас надежно закрыты Аркой.

Напомним, 29 ноября 2016 года Чернобыльский реактор накрыли уникальным саркофагом, стоимость которого составила 1,5 миллиарда.