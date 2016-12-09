Ликвидация последствий аварии на АЭС "Фукусима" обойдется Японии в 190 миллиардов долларов

Эти расходы увеличены дважды, по сравнению с теми, которые планировались ранее. Однако, как говорится в отчете правительственной комиссии, окончательная стоимость ликвидации, вероятно, будет выше.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Запланированные расходы – около 70 миллиардов долларов для вывода из эксплуатации завода, который был поврежден в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года.

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Также планируют выплатить компенсации жертвам аварии, провести ликвидацию загрязнения окружающей среды и затраты на хранение радиоактивных отходов и материалов.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября на АЭС в Японии после землетрясения выключалось охлаждение топлива. Система охлаждения в бассейне с отработанным ядерным топливом выключалось на третьем реакторе атомной электростанции «Фукусима-2».